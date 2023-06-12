Elazığ'da korkutan yangın

Elazığ'da, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından ağır hasar alan bir binada çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ağır hasar alan 4 katlı bir binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın, kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.