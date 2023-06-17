Elazığ'da korkutan yangın

Elazığ'da bulunan keresteciler meydanındaki kerestelerde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay Sanayi Mahallesinde bulunan keresteciler meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kerestelerin bulunduğu bölgede sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden işletme sahipleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle alakalı inceleme başlatıldı.