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Elazığ'da korona virüs tedavisi gören 9 kişi alkışlarla taburcu oldu

Elazığ’da korona virüs tedavisi gören 9 kişi alkışlarla taburcu edildi.

Elazığ'da korona virüs tedavisi gören 9 kişi alkışlarla taburcu edildi.



Elazığ'da korona virüs testi pozitif çıkan 9 hastanın taburcu olduğunu Vali Çetin Oktay Kaldırım duyurdu. Yapılan tetkikler sonrası testin pozitif çıkan 9 kişi tedavilerin ardından sağlığına kavuştu. Tedavi olan hastalar sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.



Vali Çetin Oktay Kaldırım, "İlimizde tedavileri devam eden 9 pozitif vakamız tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık personelimize şehrimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

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