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Elazığ'da korona virüs tedbirleri

Elazığ’da Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir girişlerinde ve ilçelerde polis ekipleri gelen her aracı kontrol edip, sürücü ve yolcuların vücut ısılarını ölçüyor.

Elazığ'da Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir girişlerinde ve ilçelerde polis ekipleri gelen her aracı kontrol edip, sürücü ve yolcuların vücut ısılarını ölçüyor.


Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler arttırılarak sürüyor. Kent genelinde Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yapıyor, Şehir içinde her türlü tedbiri alan güvenlik güçleri, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve Malatya güzergahlarında da girişleri takip ediyor. Şehirler arası gidiş gelişlerin kısıtlandığı kentte, gelen araçlarda bulunanların ateşleri ölçülerek vücut ısıları kontrol ediliyor.


24 saat aralıksız devam eden uygulamalar sırasında vatandaşlarda bilgilendiriliyor.

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