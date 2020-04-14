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Elazığ'da korona virüse karşı mücadele

Elazığ Belediyesinin korona virüsü tedbirleri kapsamında kent merkezindeki dezenfekte çalışmasını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.


Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü bağlı ekipler de kent merkezinde meydanlar, cadde ve sokaklar, otobüs durakları gibi toplu kullanım alanları ile sebze hali ve semt pazarları buharlı, basınçlı temizlik araçlarıyla baştan sona yıkıyor. Ayrıca korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında pozitif vaka tespiti nedeniyle Valilik kararıyla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından karantinaya alınan apartman ve çevrelerinde de hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarının düzenli olarak yapıldığı aktarıldı.

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