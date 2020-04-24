İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da koronaya karşı gece kısıtlaması, sokaklar boş kaldı

Elazığ’da korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayı süresince park, meydan, yürüyüş, gezinti alanları gibi kamuya açık yerlerde bulunmanın yasaklanmasıyla şehir sessizliğe büründü.

Elazığ'da korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayı süresince park, meydan, yürüyüş, gezinti alanları gibi kamuya açık yerlerde bulunmanın yasaklanmasıyla şehir sessizliğe büründü.


Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüsle mücadele kapsamında tedbirler arttırıldı. Valiliğin önceki gün Ramazan ayı nedeniyle aldığı park, meydan, yürüyüş, gezinti alanları gibi kamuya açık yerlerde dolaşmanın Saat:20.00-06.00 arasında yasaklanması kararı bugün uygulanmaya başladı. Alınan kısmi yasak kararının uygulanmaya başlaması ile park, cadde ve sokaklar tamamen boş kaldı.


Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinde alınan kararla ilgili gece boyunca uygulamada olacağı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.