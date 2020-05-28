İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da koronayı yenen 60'ıncı hasta böyle uğurlandı

Elazığ’da hastanede korona virüs tedavisi görüp taburcu olan 56 yaşındaki hasta, sevgiyi anlatan şarkı eşliğinde taburcu edildi.

Elazığ'da hastanede korona virüs tedavisi görüp taburcu olan 56 yaşındaki hasta, sevgiyi anlatan şarkı eşliğinde taburcu edildi.


Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüsüyle mücadele de güzel haberler gelmeye devam ediyor. Kentte hastalığa yakalanıp hastanelerde tedavisi yapılan ve taburcu olan sayı bugün itibariyle 60'a ulaştı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan ve taburcu olan 60'ıncı hasta Ethem Selçuk, sağlıkçılar tarafından sevgiyi anlatan "Olmaz olsun cüzdanım da milyonlar kalbimde sevgin olukça " şarkısı ile uğurlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.