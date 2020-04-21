Elazığ'da korona'yı yenen hastalar alkışlarla taburcu edildi

Elazığ'da korona virüsü yenen 2 hasta daha alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu edildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım, bugüne kadar kentte taburcu olan hasta sayısının 33 olduğunu açıkladı

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs tedavisi görenlerle ilgili güzel haberler geliyor. Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde korona virüs tanısı konulan 2 hastanın tedavisi tamamlandı. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen 66 yaşındaki Muzaffer Yıldız ile birlikte 2 hasta bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Kentte hastalığa yakalanıp sağlığına kavuşanların sayısının 33'e ulaştığı açıklandı.

Taburcu olan hastalar sağlık personeli ve doktorlara teşekkür ederek, koronayı yenmenin sevinci içerisinde olduklarını söyledi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım ise “İlimizde tedavileri devam eden pozitif vakalarda taburcu sayımız 33'e ulaştı. Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımız ve kamu personelimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Onlara çok şey borçluyuz” dedi.