Elazığ'da ‘Koruyucu Aile' semineri

Elazığ'da İl Tarım personeline "Koruyucu Aile “ semineri verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından , Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli için ‘Koruyucu Aile' semineri düzenlendi.Tarım müdürlüğünün konferans salonunda verilen seminerde Sosyolog Güngör Memedoğlu tarafından katılımcılara bilgi verildi.

Seminerde,koruyucu aile hizmetinin amaçları,ailenin hangi çocuklara bakabileceği, kimlerin koruyucu aile olabileceği, koruyucu aile modelleri, koruyucu ailenin sorumlulukları, koruyucu aile ve çocuğa sağlanan olanaklar ve koruyucu ailenin hangi durumlarda sonlandırılacağı, konularında bilgilendirme yapıldı.

Seminer soruların cevaplanması ile sona erdi.