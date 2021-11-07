Elazığ'da köy konutlarının yapımı sürüyor

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası köylerde çelik konstrüksiyon evlerin yapımı sürüyor.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybederken, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Köylerde tamamlanan bazı çelik konstrüksiyonlu konutlar teslim edilirken, Sivrice ilçesi Gözeli köyündekilerin ise yapımı sürüyor.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Afetler nedeni ile kırsal kesimde konutları hasar gören hak sahibi aileler için AFAD/TOKİ işbirliği ile yapılan depreme dayanıklı çelik konstrüksiyon evler Sivrice Gözeli köyünde de hızla devam ediyor” denildi.