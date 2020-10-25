Elazığ'da KPSS heyecanı

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da KPSS Ön Lisans Sınavı, korona virüs (Covid-19) önlemleri altında başladı.

2 yılda bir yapılan KPSS Ön Lisans Sınavı için ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19 önlemleri alındı. Sınava girecek adaylar okullara sabah erken saatte geldi. Adaylar binalara maskesiz alınmazken, giriş kısmına dezenfektan, maske ve ıslak mendil konuldu. Çekilen şeritlerle sosyal mesafe kuralına göre bekleyen öğrenciler, ellerini dezenfekte edip, maskesini taktıktan sonra görevliler tarafından aranarak içeri alındı. Saat 10.15'te başlayan sınav için girişler 15 dakika öncesinden kapatıldı.

Pandemi sürecinin kendilerini etkilediğini belirten Berivan Karataş, “Harita Tapu Kadastro mezunuyum. Bir yandan çalışıyordum, boş zamanlarımda da ders çalışmaya çalışıyordum. Pandemi sürecinde evden çıkamadığımızdan dolayı bir ara gidemedik ama evde kendi yöntemlerimizle çalışmaya devam ettik. Şimdi de sınav için geldik. Hayırlısıyla kazanacağız” dedi.

Ön lisans mezunu olduğunu belirten Ceren Tursun ise, “Sınava geldim. Pandemi dolayında evde olduğum için bayağı çalıştım. Bu benim için bir avantaj oldu. Kursa gidemedim. Kendim hazırlandım, umarım sınav iyi geçer” ifadelerini kullandı.

Kendisinin ilköğretim matematik öğretmeni olduğunu aktaran Gülsüm Adıgüzel, “Ablamı sınava getirdim. Korona virüsten dolayı çok çalışamadı, stresliydi. Bir de Elazığ'da deprem bizleri çok etkiledi. İnşallah güzel sonuçlar olur” diye konuştu.