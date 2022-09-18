Elazığ'da KPSS heyecanı

ÖSYM tarafından iptal edilen ve yeniden düzenlenen KPSS için tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da tekrar sınava girecek binlerce aday okulların yolunu tuttu.

ÖSYM tarafından iptal edilen ve yeniden düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylar, Elazığ'da tekrar okulların yolunu tuttu. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00 itibariyle okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda sınava yetişti. Sınav saatinin gelmesiyle birlikte, memur olmak isteyen çok sayıda aday sınav salonlarında ter dökmeye başladı.

İptal olan sınava tekrar geri geldiklerini belirten Muhammet Yıldırım, “İnşallah hayırlısı olur. Allah herkesin emeğinin karşılığını boşa vermesin. Sınavdan sonra güzel sonuçlar alırız” dedi.

Herkese başarılar dileyen Ahmet Meydanoğlu, “Geçen sınava girememiştim. Bu sefer gireceğiz. Herkese başarılar” diye konuştu.