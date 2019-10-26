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Elazığ'da küçükler ve yıldızlar satranç turnuvası

Elazığ’da 2 gün serecek olan küçükler ve yıldızlar satranç turnuvası başladı.

Elazığ'da 2 gün serecek olan küçükler ve yıldızlar satranç turnuvası başladı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Türkiye Satranç Federasyonu Elazığ İl Temsilciliği tarafından küçükler ve yıldızlar il birinciliği satranç turnuvası Gençlik Merkezi'nde başladı. 24 kategoride 7 ile 18 yaş arasında 300 sporcunun katıldığı turnuvanın 2 gün süreceği belirtildi.


Turnuvada her kategorinin birincisine madalya verileceğini belirten Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Esra Kılavuz Yalçın, Elazığ'da satranca yoğun bir ilgi olduğunu kaydetti.


Dereceye girenlerin Türkiye şampiyonasına da katılacağını aktaran Yalçın, budan önce olduğu gibi bundan sonra da düzenli olarak turnuvalara devam edeceklerini aktardı.


Heyecanlı olduklarını belirten çocuk ve genç sporcular, turnuvadan dereceyle ayrılmak için ter döktü.

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