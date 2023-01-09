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Elazığ'da küçükler Voleybol İl Şampiyonası başladı

Okul Sporları Küçükler Voleybol İl Şampiyonası Elazığ’da başladı.

Okul Sporları Küçükler Voleybol İl Şampiyonası Elazığ'da başladı.


Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan küçükler kız-erkek voleybol müsabakaları başladı. Yoğun bir katılım ile başlayan müsabakaların 13 Ocak'a kadar Çok Amaçlı Spor Merkezi Voleybol Salonu'nda devam edeceği bildirildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Okul sporları faaliyet takviminde yer alan küçükler kız-erkek voleybol müsabakaları çerçevesinde voleybol müsabakaları yoğun katılım ile başlamıştır. Müsabakalara katılım sağlayan sporcu ve antrenörlerimize başarılar dileriz” dedi.

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