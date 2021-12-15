İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da kural ihlali yapan sürücüler, drone ile tespit edilip ceza kesildi

Elazığ’da şerit ihlali ve hatalı sollama yapan sürücüler, jandarma tarafından drone ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Elazığ'da şerit ihlali ve hatalı sollama yapan sürücüler, jandarma tarafından drone ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı.


Elazığ'da Jandarma Trafik ekipleri, trafik kazalarında en sık rastlanan hatalı sollama konularına engel olmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla mobil kamera eşliğinde ve drone ile havadan denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, trafik kazalarına davetiye çıkaran hatalı sollama konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı. Yapılan fotoğraflamaların üzerinde, işaretlemeler ve kural ihlal nedeni de belirtilerek sürücülere gerekli cezai işlemlerin uygulandığı belirtildi. Bu kapsamda 3 sürücüye havadan çekilen fotoğraflarla kural ihlalleri belirtilerek cezai işlem uygulandığı bildirildi.

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