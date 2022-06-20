Elazığ'da kurbanlıklar görücüye çıktı: Fiyatlar 2 bin 500 liradan başlıyor

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, Elazığ'da hayvan satış alanlarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Yetiştiriciler, yaklaşık 30 kilogram gelen küçükbaş kurbanlıklara 2 bin 500 ila 3 bin 500 lira arasında değer biçiyor.

Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Elazığ'da da yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan satış alanlarında yoğunluk ve telaş yaşanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan pazarlıklar akşam saatlerine kadar devam ediyor. Pazarda küçükbaş hayvanlar 2 bin 500 ile 3 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Satışlarının iyi olduğunu belirten besiciler, bu yıl ki Kurban Bayramından umutluyken, kurbanlık almaya gelen vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından şikayetçi.

"Satışlar çok şükür iyi durumda"

Kurbanlıklarını satışa sunmaya başladığını ifade eden besici Sıddık Çimtay, "Besicilikle uğraşıyorum, bu yıl da kurbanlıklarımızı getirdik. Kurban Bayramına yaklaştığımız için kurbanlıklarımızı dün itibariyle satmaya başladık. Satışlar çok iyi, siparişlerimiz var. Dün 9 tane sattık boyalarını da vurduk. Bugün de kurban alacaklar gelecek. Geçen yıl küçükbaş kurbanlıkları 1 bin 800 ile 2 bin lira arasında satıyorduk. Bu yıl 2 bin 500 ile 3 bin 500 lira arasında satıyoruz. Bu yıl ki Kurban Bayramından umutluyuz. Satışlar çok şükür iyi durumda. Bu yılın güzel olacağını ümit ediyoruz. 59 tane hayvanım var her yıl çok alıyordum bu yıl cesaret edemediğimizden dolayı az aldım. Her yıl 159 tane kurban satıyordum. Yine çok şükür işlerimiz iyidir" dedi.

Vatandaşlardan Halil Uzun ise "Kurban bakmaya geldim. Çok pahalı, geçen yıla oranla fiyatlar yüksek. Bakacağız eğer bütçeme uygun bir şey bulursam alacağım, bulamazsam maalesef almayacağım. Çok pahalı bu durumda alınacak hayvan yok. Vatandaşlar ne yapacak bilmiyorum" diye konuştu.