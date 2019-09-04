Elazığ'da ‘Kurumsal Gelişim Dinamikleri' toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda İstanbul Şehir Üniversitesi Yaşam Öğrenim Merkezi İşletme Doktoru İbrahim Zeyd Gerçik'in katılımıyla Kurumsal Gelişim Dinamikleri Toplantısı yapıldı.

Kurumsallaşma ve dinamikleşme üzerine bilgi paylaşımı yaptıklarını ifade eden İbrahim Zeyd Gerçik, “Toplumsal anlamda girişimin en önemli örneklerinden bir tanesi güven yani kişilerin kendi yeteneklerini kabullenmesi ve toplumsal yapıyı bütünsel olarak harekete geçirebilecek bir sinerji oluşturabilmesi üzerine psikolojik paylaşım yaptık. Bilgi öncelikle farkındalığı arttıran bir şey aslında bilgi dediğimiz şey insanların kendi potansiyellerini tanımalarına keşfetmelerine yada kendi güçlü yanlarıyla geliştirmeleri gereken bir ayna. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şeyde bu aslında büyük bir potansiyel var hem insan noktasında hem de pay noktasında bir potansiyel var. İnsanlarımız bu potansiyeli nerde nasıl harekete geçireceğini tam olarak tespit edemiyor. Bizim burada hem kurumsal anlamda hem de eğitimi sistemindeki temel amacımız bu” dedi.