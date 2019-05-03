Elazığ'da “KYK Kültür Sanat Sokağı ” sergisi açıldı

Elazığ'da üniversite öğrencileri tarafından atık malzemeler dönüştürülerek çeşitli ürünler ortaya çıkardı. Ürünler hazırlanan sergiyle görücüye çıktı.

Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) Elazığ Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi tarafından öğrencilerin atık malzemelerden hazırladığı ürünlerin de yer aldığı “KYK Kültür Sanat Sokağı” sergisi açıldı. Harput Kız Öğrenci yurdunda açılan sergi de öğrenciler müzik dinletisi de sundu. Öğrencilerin el emeklerinin sergilendiği programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Suphi Döner, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Atıcı, yurt müdürleri ve davetliler katıldı

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Suphi Döner, “Gençlerin vakitlerini en güzel şekilde geçirmeleri için bir dizi eğitim çalışmaları yapıyoruz. Gençlerimiz 13 başlıkta çalışma yaptılar.Rölyef, filoğrafi, ahşap boyama, örgü kabı süsleme, El nakışı, Hat sanatı, Keman, Beden dili, Kur'an-ı Kerim Okuma, Osmanlıca gibi kurslar açtık. Gençlerimiz bu kurslara gönüllü katılıyorlar. Onların bu kurslara gönüllü katılmaları bizimde heyecanımızı artırıyor. Bu yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde sıfır atık ön plana çıktı. Sergimizin en önemli kısmı da bundan oluşuyor. Geri döşüm malzemelerden hem giysi, hem duvar örtüleri ve elbise benzeri birçok malzeme ortaya çıktı"dedi.