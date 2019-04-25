Elazığ'da “KYK Kültür Sanat Sokağı ” sergisi

Elazığ'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı el emeği ürünler sergilendi.

Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) Elazığ Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi tarafından öğrencilerin desteğiyle hazırlanan “KYK Kültür Sanat Sokağı” yıl sonu sergisi Sare Ana Kız Öğrenci yurdunda açıldı. Öğrencilerin el emeklerini sergiledi programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Suphi Döner, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Atıcı, yurt müdürleri ve davetliler katıldı.

Halk Eğitim Merkezi tarafından 26 tane öğretici görevlendirdiğini ifade eden İl Müdürü Suhi Döner, “Yıl İçerisinde öğrencilerimiz ile farklı alanda çalışmalar yaptılar. Onun yıl sonu sergisini açmış bulunuyoruz. Burada 81 ilden öğrencimiz bulunuyor. Bu gençlerimiz burada barınırken sadece barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamıyorlar. Diğer vakitlerini daha konforlu geçirmeleri için çeşitli eğitim ve aktiviteler kazandırmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalara özellikle kız çocuklarımız büyük oranda katılıyorlar. Bunu görmek bizi mutlu ediyor. Burada rölyef, dikiş nakış, el işi gibi hem geleneksel hem de unutulmaya yüz tutmuş birçok el işini gençlerimiz yurtlarda kazanıyorlar"dedi.

4'üncü sergiyi açtıklarını belirten Halk Eğitim Müdürü Kazım Atıcı, “Kredi yurtlarımıza bağlı şuanda 26 öğretmenimiz çalışıyor. Bu yurtlarımızda yabancı dil, el sanatları, giyim, müzik ve bağımlılık ile mücadele gibi birçok alanda eğitim veriyoruz. Temel amacımız yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin zamanlarını değerli geçirme imkanı sağlamak. Onlara bir meslek edindirmek iyi bir el sanatları kazandırmak amacı ile bu kurslarımızı düzenliyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerden Şehriban Çav ise, “Burada birçok kurs var. Ebru kursunda ilk olarak battal ebru çalışıyoruz. Daha sonra üzerine çiçek fonları gibi şekiller çiziyoruz. Hem okula gidiyorum hemde buradaki etkinlikleri katılıyorum. Kültürleri tanıyıp kendimi geliştiriyorum”ifadelerini kullandı.