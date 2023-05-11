Elazığ'da larvayla mücadele çalışmaları sürüyor

İlk bahar aylarının gelmesiyle birlikte Elazığ'da larva mücadelesi sürüyor.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilkbahar aylarının gelmesiyle birlikte larva ile mücadele çalışmalarını artırdı. Bu çerçevede ekipler; şehir genelinde sivrisinek, karasinek ve böcek larvalarının üreme noktaları olan mazgallar, süs havuzları, ağaçlık ve sazlık alanlar, gübrelik alanlar, su birikintileri, dereler, rögarlar, çöp konteynerleri, cadde ve orta refüjlerde bulunan yeşil alanlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Vatandaşların başta sağlık olmak üzere rahat ve huzurlu bir mevsim dönemi geçirmesi için özellikle bahçe alanlarında ilaçlama çalışmalarını artıran ekipler; uçkun, yaprak sineği, üvez, ağaç ve bitki zararlılarına karşı şehrin bütün mahallelerinde ilaçlama çalışmaları yaptı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada halk sağlığının korunması üzere yapılan ilaçlama çalışmalarının belirli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.