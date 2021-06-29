Elazığ'da lavanta hasadı gerçekleşti

Elazığ'da alternatif ürün olması hedeflenen lavantanın hasadı yapıldı.

Elazığ'da bitkisel üretimde ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Göl Köyünde Gülsem Kaya tarafından ekimi yapılan ve bölge çiftçilerine alternatif ürün olması hedeflenen lavantanın hasadı, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde çiftçilerin alternatif tarım uygulaması gerçekleştirdiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, “Bölgemiz için de alternatif olabilecek tarımsal ürün grupları arasında tıbbi ve aromatik bitkiler yer almaktadır. Bu kapsamda ilimiz Göl köyünde kendi imkanları ile bir yıl önce 3 dekar alanda lavanta dikimi gerçekleştiren Gülsüm Kaya isimli genç çiftçimizin lavanta hasat gününe katıldık. Üreticimiz, il müdürlüğü olarak yetiştiriciliğinin yapılmasını önerdiğimiz, kurağa dayanıklı angustofolia sevtapolis türünü yetiştirdi. Günümüzde küresel ısınma etkilerinin, ürün yetiştirilmesinde önümüzdeki yıllarda ciddi sorun olarak karşımıza çıkacağı öngörüsü, bu bitkiyi ve kurağa dayanıklı diğer alternatif bitkilerin önemini artırıyor” dedi.