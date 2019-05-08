Elazığ'da lider çocuk tarım kampı

Elazığ'da 41 öğrencinin katıldığı ‘Lider Çocuk Tarım Kampı' 4 gün sürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ‘Lider Çocuk Tarım Kampı' bu yıl ‘Sıfır Atık' teması ile gerçekleştirildi. 41 öğrencinin katıldığı ve 4 gün süren kamp sona erdi. Kapanış törenine, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ferhat Emre, Çevre ve Şehircilik Şube Müdürü Orhan Çelikdemir, Fatih Mehmet İlkokulu Yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Kamp süresince çocukların güzel etkinliklerde bulunduğunu belirten İl Müdürü Turan Karahan, “Bu etkinlik içerisinde belediyemizin yapmış olduğu çöpten elektik üretim tesisini gördüler. Türkiye'de sadece dokuz ilde olan ve bunlardan biri de ilimizde bulunan hipodrom da ziyaret edildi. Topraktan uzaklaşan çocuklarımız, tarımı, toprağı hayvanları yeniden tanıyarak doğayı yeniden keşfetti. Atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanılabilir bir dünya bırakılması hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi" ile gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı düşünüyoruz” dedi.

Törenin sonunda kampa katılan öğrencilere katılım belgesi ve hediyeler verildi.