Elazığ'da ‘Madde ve Medya Bağımlılığından Kurtulma' semineri

Elazığ'da öğrencilere ‘Madde ve Medya Bağımlılığından Kurtulma" semineri düzenlendi.

Elazığ Belediyesi tarafından Hicret Mahallesi İyilik Evi'nde eğitim gören öğrencilere ‘Madde ve Medya Bağımlılığından Kurtulma' konulu seminer düzenlendi. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen seminer, öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Aile Danışma Merkezi uzman psikoloğu tarafından katılıcılara çeşitli bilgiler verildi.

İyilik Evi'nde görevli Usta Öğreticisi Çağla Yersi, "Bizler öğrencilerimizde bilinç oluşturmak, onların bağımlı olmasını engellemek amacıyla Hicret Mahallesi İyilik Evi'nde eğitim gören öğrencilerimize 'Madde ve Medya Bağımlılığından Kurtulma' konulu seminer düzenledik. Seminere katılım oldukça yoğun oldu. Öğrenciler için çok verimli bir program gerçekleştirdik. Seminerin ardından öğrencilerimize bir sinema filmi izlettik. Etkinliklerimiz öğrencilerimizin yaşına ve gelişimine çok uygun oldu. Etkinlikle öğrencilerimize çok güzel şeyler kattık” dedi.