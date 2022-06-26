Elazığ'da Mahalle Destek ve Gönüllülük Çalıştayı düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın UNICEF işbirliğiyle yürüttüğü Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi, Elazığ'ın da aralarında bulunduğu 25 ilde sürüyor. Proje çerçevesinde Mahalle Destek ve Gönüllülük Çalıştayı Elazığ ev sahipliğinde düzenledi. İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya 25 ilden toplam 300 genç katıldı. 4 gün süren çalıştayda, şehirlere göre gruplara ayrılan gençler mahallelerinde karşılaştıkları sorunları anlatarak çözümler aradı. Gruplar halinde sorun ve çözüm önerileri hakkında sunumlarını gerçekleştiren gençler, yeni bilgiler edinerek çözüm önerilerini hayata geçirmek için notlar aldı.

Düzenlenen programı diğer illere yaymayı hedeflediklerini belirten UNICEF Ergen Gelişimi ve Katılımı Sorumlusu Nilgün Çavuşoğlu, “Burada Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte 300 gencimizin mahalle gönüllüsü olarak çalışmalarını daha da güçlendirmek, modeli biraz daha revize etmek ve onlarla birlikte yeni görev tanımı belirlemek için buluştuk. Genç dostu bir mekandayız. İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Merkezinde konaklayarak toplantılarımızı yapıyoruz. Biz burada olmaktan çok keyif aldık. Gençlerimiz çok rahat ve özgür bir ortamda çalışmalarını sürdürüyorlar. Umarım buradan çıkan sonuçlar mahalle destek mekanizmasına çok büyük bir katkı sağlayacak. Mahalle destek mekanizması aslında 25 ilde yürütülen ve genç gönüllülerden oluşan bir iletişim modeli. Türk ve Suriyeli ailelerle, gençlerle, çocuklarla, dezavantajlı gruplarla buluşup onların ihtiyaçlarını belirleyip, ihtiyaçlarını hizmete sunanlarla birleştirmek üzere modellenmiş bir programdır. Şuanda hem Türkiye'de hem de dünyada çok ses getirmiş ve iyi örnek olarak kabul edilmiş bir organizasyondan, düzenden bahsediyoruz. Biz bu programı diğer illere yaymak ve genişletmek istiyoruz. Onu da burada toplanmış ve bir araya gelmiş mahalle bireyleri bizlere söyleyecekler. Onların istekleri doğrultusunda biraz daha modeli geliştireceğiz ve belki daha farklı illere de yaygınlaştıracağız” dedi.

İki yıldır çalışmalarına devam ettiklerini ve edeceklerini aktaran İzze Kalaycı, “Konya ilinde Mahalle Destek Gönüllüsüyüm. Bizler bu faaliyetleri iki yıldır gerçekleştiriyoruz. İki yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanında her türlü konuda durduk ve durmaya devam edeceğiz. Bizler ihtiyaç sahiplerinin ablası, abisi yerine geçtik. Yeri geldi oyunlar oynadık yeri geldi hastaneye götürüp ihtiyaçlarını karşıladık. İnşallah bu faaliyetlerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde bile ailelere yardımlarda bulunduklarını dile getiren Sidra Ali, “Bir gün liderim olan Nurşin ablamdan bir telefon geldi ve beni mahalleri destek amacıyla gezmek için çağırdı. Bende severek teklifini kabul ettim. Çünkü ailelerin yanında olmaya ihtiyacım vardı. Pandemi dönemi olduğu için daha fazla dikkatli olmamız gerekiyordu. Bunu sorduğumda ise onlar bana sadece uzaktan konuşacağımızı ve temasta bulunmayacağımızı söylediler. Ailelerin yanına indik evlerine gittik, uzaktan konuştuk, hallerini hatırlarını sorduk, bir ihtiyaçları var mı diye sorduk. Bu tarz programları sevdiğim için bu program da benim çok hoşuma gitti. Herkesle samimi olmak istiyorum. Mahalleyi arkadaşlarla, gençlerle çok seviyoruz. Okullardaki çocuklarla oyunlar oynadık. Yaşadığımız anların hepsi çok güzeldi” diye ifade etti.

Mahalle Destek Gönüllüleri olarak pandemi döneminde de ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını ifade eden Hüseyin Kaplan ise “Kahramanmaraş'ta Mahalle Destek gönüllüsüyüm. İlk olarak iki yıl önce sahaya indik. İhtiyaç sahibi aileleri tespit ettik ve onlar için neler yapabiliriz diye düşündük. Onlara hijyen kolileri, sağlık mesajları ileterek onların yanında olmaya çalıştık. Pandemi süreci bitti daha samimi bir şekilde daha işlevsel neler yapabiliriz diye takibini sürdürüyoruz. Şuan buraya 25 ilden gelen vatandaşımızla beraber yeni fikirler, yeni projeler üreterek onlar için neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Biz gençler olarak bunun takibindeyiz” diye konuştu.