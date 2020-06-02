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Elazığ'da mahsur kalan kedilerin kurtarıldığı o bina yıkıldı

Elazığ’da depremde ağır hasar gören 7 katlı binanın yıkım çalışması sırasında fark edilen kedilerin kurtarılmasının ardından yeniden başlayan çalışmalarla o bina tamamen yıkıldı.

Elazığ'da depremde ağır hasar gören 7 katlı binanın yıkım çalışması sırasında fark edilen kedilerin kurtarılmasının ardından yeniden başlayan çalışmalarla o bina tamamen yıkıldı.


24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra ağır hasar gören 2 bin 23 bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesinde yıkıldı. Ağır hasarlı olan diğer binaların yıkımı da planlı bir şekilde süren kentte önceki gün farklı bir olay yaşandı. Merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde 7 katlı binada yıkım yapılırken en üst katta anne kedi ve ile 2 yavrusu fark edildi. Vatandaşlar ve çalışanlar, durumu firma yetkililerine bildirdi. Valilik talimatıyla da yıkım çalışması kediler kurtarılıncaya kadar durdurulması kararlaştırıldı. Çalışmanın durmasının ardından ekipler, anne kedi ile 2 yavrusunu 4 saat sonra kurtardı. Kurtarma çalışmasının, içeride başka bir kedinin olmadığını kesinleştirilmesinin ardından dün çalışma tekrar başladı. 2 günlük çalışma ile o bina tamamen yıkıldı.


Bugün üst katların tamamı yıkılan binada ekipler enkaz kaldırma çalışmasına başladı.

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