İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da makas atan sürücü kameralara yansıdı

Elazığ’da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, hem kendi canını hem de başka sürücülerin hayatını tehlikeye atarken, o anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

Elazığ'da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, hem kendi canını hem de başka sürücülerin hayatını tehlikeye atarken, o anlar bir aracın kamerasına yansıdı.


Olay, merkeze bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı itfaiye kavşağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen 54 ABP 292 plakalı otomobil, başka bir otomobilin kamerasına yansıdı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.

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