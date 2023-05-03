İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da makinalı toprak işleme çalışmaları başladı

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toprak işleme çalışmaları başladı.


Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından erozyon kontrol sahasında makinalı toprak işleme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Sivrice ilçesi Kılıçkaya köyü ve Hüseynik Mahallesi'nde erozyon kontrol sahasında makinalı toprak işleme çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda sedir, ardıç, alıç, badem, akasya ve mahlep fidanları dikilecek. Belirli aralıklar ile toprak işleme çalışmalarının süreceği ifade edildi.

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