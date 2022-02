Elazığ'da masa tenisi turnuvası sona erdi

Elazığ Belediyesi tarafından kurum ve kuruluşlar arası sosyal ilişkileri geliştirmek ve her yaştan insanı spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen Kurum ve Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Turnuvası sona erdi. Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu'nda 28 Kasım'da başlayan ve 30 Ocak tarihinde sona eren müsabakalara toplam 25 takım katıldı. Lig usulüne göre oynanan turnuva, dün oynanan karşılaşmalarla birlikte tamamlandı. Zevkli ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda Elazığ Belediyesi A Takımı birinci oldu. Turnuva sonucunda ilk 3 sırada yer alan takımlar ile turnuvada mücadele eden diğer tüm takımlara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Bu tür organizasyonlarla masa tenisi sporunun çok iyi noktalara geleceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, “Şehrimizin gelişimi ve değişimi adına vizyon projeler üreten değerli Başkanımız Şahin Şerifoğulları, Elazığ'ımızın sporuna, kültürüne ve gençliğine de kayıtsız kalmamıştır. Yaklaşık 2,5 ay süren bu turnuvayı iyi ki organize etmişiz. Turnuvanın seyrini her hafta geldim izledim. Hakikaten masa tenisi camiasını kutluyorum. Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın bu alanda yapmış olduğu her türlü hizmette varlığını bildiğiniz için sizlerden gelen talepleri de çok iyi karşılayacağını bilmenizi isterim. Bu tür organizasyonlarla da masa tenisi sporunun şehrimizde çok iyi noktalara geleceğini de biliyoruz. Özellikle her yaşta insanımızın böylesine bir alanda böyle güzel bir sporu yapması hepimiz için çok güzel bir duygu” dedi.