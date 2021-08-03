Elazığ'da Mavi ve Kırmızı Yelekliler sahada

Gençlik ve Spor Bakanlığının sembollerinden olan Mavi ve Kırmızı Yelekliler, camilerde çevre temizliği yapıp, Kur'an kursundaki çocuklarla oyunlar oynadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının sembollerinden olan gönüllü gençlere verilen Mavi Yelekler ve gençlik liderlerine verilen Kırmızı Yelekliler saha çalışmalarına devam ediyoruz. Deprem öncesi, sonrası ve pandemi fark etmeksizin karşılıksız iyiliğe koşan gönüllüler, yaz ayları Kur'an kurslarının başlaması ile camilere giderek çevre temizliği yaptı. Öğrenim gören öğrencilerle oyunlar oynayan gönüllüler, cami bahçesinde hayvanlar için mama ve su bıraktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, “Sosyal ve kültürel etkinlikler ve farkındalık oluşturmak adına Kazım Efendi Camii Kur'an Kursundayız. Bir dizi etkinlik ve gönüllere dokunmak adına saha da yer alan Mavi Yeleklilerimiz ve Kırmızı Yeleklilerimiz çalışmalarına ortak oluyoruz, daha nice güzel işler yapmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.