Elazığ'da MEGİP Projesiyle 159 kursiyere iş imkanı

Elazığ'da işletmelerin ara elaman problemini çözecek olan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) projesi ile tekstil sektöründe yeni atılan imzalarla 159 kursiyere iş imkanı sunuldu.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, SMM Tekstil ile İş-Kur arasında MEGİP kapsamında tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirilmesini sağlayacak protokol için program düzenlendi. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Tekstil atölyesinde düzenlenen programla hazırlanan protokol taraflar arasında imzalandı. İmzalanan protokol ile tekstil eğitimlerinde 159 kursiyere teorik ve pratik eğitimler alacakları, eğitim süresince günlük harçlıkları ödenirken SGK güvencesi de tanınacağı aktarıldı.

MEGİP ile 159 personeli iş dünyasına kazandıracaklarını ifade eden Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Bu toplantılar bizleri en çok en çok mutlu eden organizasyonlardır. Çünkü emeklerimizin karşılığını aldığımızı görmek bizlere hem motive hem mutlu hem de varlık sebebimizi teyit ediyor. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen, emeğini kendi alın teri ile kazanmak isteyen, ülkesine katkıda bulunmak isteyen çalışan grubu ile birlikte olmak bizleri bugün ayrı yeten çok mutlu etti. SMM Tekstil ile MEGİP projesi kapsamında 3'üncü protokol çalışmamız. Toplam 159 personeli MEGİP projesi kapsamında, üniversitemizin sağladığı imkanlarla eğitim süreçleri ile birlikte iş dünyasına kazandırıyoruz. Bunun mutluluğu, onuru tarif edilemez” dedi.

İŞ-KUR Elazığ İl Müdürü Abdullah Balcı ise," İŞ-KUR'un bu aktif iş gücü programlarından bir tanesi mesleki eğitim geliştirme projesidir. MEGİP ile bugün yeni bir programı başlatacağız. Elazığ TSO Başkanı liderliğinde, Türkiye'de bir ilkleri yaşıyoruz. Bu kurslarımızı hem hızlı hem de nitelikli bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Burada kamu kurumu, sanayi, üniversite iş birliği içerisinde çok güzel bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah bunun devamını getireceğiz”diye konuştu.

Tekstil Atölyesinin Personel Müdürü Halil Tokpınar'da,İlk günden itibaren İŞ-KUR ve Elazığ TSO'nın kendilerine verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Protokol imza törenine Elazığ TSO Başkanı Arslan ile İŞ-KUR İl Müdürü Balcı'nın yanı sıra Tekstil Firmasının Genel Müdürü İsmail Şimşek, Elazığ TSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, İş-Kur Uzmanları ile MEGİP sorumluları katıldı.