Elazığ'da "Mekke'nin Fethi " programı düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği tarafından “Mekke'nin Fethinin” 1388 yıl dönümü nedeni ile programı düzenlendi. Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ardından, Kuran'ı Kerim okundu. Program, şiir, mehteran gösterisi, ilahi dinletileri ve sinevizyonla devam etti.

Mekke'nin Fethi programı düzenlediklerini aktaran AGD Başkanı Recep Koca, “Biz İstanbul'un fethini Diyarbakır'ın fethinden Diyarbakır'ın fethini Kudüs'ün fethinden Kudüs'ün fethini de Mekke'nin fethinden ayırmıyoruz. Mekke önündeki orduda hangi ruh varsa Kudüs'te de Diyarbakır'da da İstanbul'da da aynı ruh vardır. Bu ruh fetih ruhudur. Günler öncesinden başlayan hazırladıkları yıl başı eğlencesidir. Biz yılbaşı gecesi adı altında tüm dünya haklarına çirkinliklerin kötülüklerin dayatılmasına karşılık tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz. Fetihlerle elde edilmiş bu topraklarda 300 yıldır. İslam'a kimliğimize ve değerlerimize karşı yürütülen bir kültür savaşı olduğunun farkındayız" dedi.