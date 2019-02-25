Elazığ'da Memur-Sen'den Mısır'daki idamlara tepki

Elazığ'da Mısır'daki idamlara tepki gösterildi.

Memur-Sen Elazığ İl Temsilciliğinde üyelerin katılımıyla basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında, Mısır'da Sisi hükümeti tarafından verilen idam kararlarına tepki gösterildi.

Darbeci Sisi hükümetinin bugüne kadar göstermelik yargılamalarla 165 masumu idam ettiğini dile getiren Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, “Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı daha geçen Eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişiyi daha idama mahkum etti. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi” dedi.

Sisi cuntasının, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştirdiğine de dikkat çeken Bahşi, “BM'nin idamları durdurma çağrıları boşlukta yankılanıp sönüyor. İdam edilenlerin ahları arş-ı alaya ulaşırken, ailelerinin gözyaşları insanlığımızı boğuyor. Sisi'nin destekçilerinin idamları görmezden gelmek şöyle dursun aksine 'terörle mücadele yalanıyla' desteklediği bir vasatı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.