Elazığ'da meralar gübrelendi

Elazığ'da bir çok bölgede belirlenen meralarda gübreleme çalışması yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü "Islah ve Amenajman Projesi" uygulanan yerlerde meralarda gübre çalışması yapıldı. Tamamlanan çalışma kapsamında merkez, Palu, Kocancılar ve Karakoçan ilçelerinde 10 köydeki meralık alanlara 83 bin 400 kilogram gübre atıldı. Gübreleme çalışmalarını kuruma bağlı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Şemsi Reşit Bilici'de yerinde takip etti.

Meralık parsellerde toplam 83 bin 400 kilogram gübre atım işlemini gerçekleştirdiklerini aktaran Şube Müdürü Bilici,"Ayrıca proje kapsamında Kovancılar ilçesi Bayramyazı köyü, Karakoçan ilçesi Başyurt, Bulgurcuk ve Sarıcan köyleri ile Palu ilçesi Kasil köyünde toplam 8 adet gölgelik ve 8 takım sıvat yapımı da tamamlandı. Kaba yem temininin en ucuz yolu sahip olduğumuz meralardır. Meraların verimini artırmak için bakanlık olarak 'Islah ve Amenajman Projesi' uyguladığımız yerlerde gübreleme çalışmalarının yanında, münavebeli otlatma yapılmasını sağlayarak, ilkbahar erken ve sonbahar geç otlatmayı önlemek adına çiftçilerimizin kaba yem ihtiyacını karşılamak için yem bitkileri ekim desteği verdik"dedi.