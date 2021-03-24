Elazığ'da "Mesleki Eğitimde Okul Projesi'ne meslek okullarının dahil olduğu bildirildi.

Ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından meslek liselerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'' hayata geçirildi. Meslek liselerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin desteklenmesi, okulların eğitim ortamlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, öğrencilerin temel beceri eğitimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunulması ve öğrenci velilerine Hayat Boyu Öğrenme kapsamında eğitim desteği sağlanması şeklinde 5 ana tema belirlenen projeye Elazığ'da katıldı. Elazığ'da Gazi M,Öğretmen Sıdıka Avar , İMKB , TOKİ Arif Güneş , Kovancılar ve Arıcak olmak üzere 6 okul dahil oldu. Projeye dahil olan 6 okulla birlikte Şehit Faruk Barut ÇPL ve Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi'nin de içerisinde bulunduğu 8 okula 330.000 TL bütçe ayrılarak kütüphaneleri Z Kütüphane haline getirildi. Projenin devamında 6 okulda onarımları yapılarak, Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuvarlarında zenginleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk,"Müdürlüğümüz tarafından 9, 10, 11 ve 12. sınıflara yönelik olarak hazırlanan 9 bin 271 adet 'Beceri Temelli Tekrar Testleri' okullarımız kanalıyla öğrencilerimize ulaştırıldı. Ayrıca 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' kapsamındaki liselerde görev yapan 8 müdür, 42 müdür yardımcısı ve 489 öğretmenin katılımıyla çevrimiçi olarak 'Sınıf İçi Değerlendirme' ve 'Tamamlayıcı Değerlendirme Yöntemleri' eğitimleri gerçekleştirildi. Çalışmamızın ana amacı, göz aydınlığımız çocuklarımızın kaliteli zaman geçirirken öğretmenleri ve akranlarıyla iletişim içerisinde olmaları, onlardan bilmediklerini öğrenirken kendi bildiklerini de onlara öğretmeleridir. Çalışma sonunda her ne kadar ödüller verilecekse de çocuklarımızın çalışma sırasında öğrenecekleri ve kazanacakları deneyimleri daha kıymetli olacaktır'' dedi.