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Elazığ'da metruk ev yangını

Elazığ’da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın olayı, merkeze bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,metruk bir evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, olay yerine giderek yangına müdahale etti. Metruk evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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