Elazığ'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

Elazığ'da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında konteyner kentte kalan depremzedelere yemek ikram edildi.

Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında İl Müftülüğü tarafından program düzenlendi. Aşağı Demirtaş Konteyner kette düzenlenen programda, depremzedelere müftülük, Kızılay ve AFAD ekipleri tarafından yemek ikram edildi.

Mevlid-i Nebi Haftasında olduklarını belirten İl Müftüsü Selami Aydın, “ Allah rızası için müftülük olarak kardeşlerimize bir ikramda bulunmak istedik. Hayır sahibi kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Biz Elazığ halkı olarak İzmir'de kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Elif ve Ayda yavrumuz ile onlarla beraber kurtardıklarımız bizim için umut ışığı oldu. Elazığ halkı İzmir'de ki depremi en iyi anlayan ve yardım elini uzatan kardeşlerimiz oldu. Bu hem maddi hem de manevi oldu. Deprem duyulur duyulmaz ilimizden konvoy çıktı. Bizde her türlü yardım için halk olarak hazırız. Bugün burada bir ikram da bulunmak istedik. Onlarla aynı sofrada oturup ekmeği bölüşmek istedik. Biz büyük bir milletiz. Acıyı paylaşan bir milletiz ve acılar bizi kenetliyor” dedi.