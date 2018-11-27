Elazığ'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ), Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

FÜ İlahiyat Fakültesi tarafından, Yabancı Diller Fakültesi Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda Kur'an-ı Kerim Tilavet programı düzenlendi. Sinevizyon gösterimiyle başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Etkinliğe FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, FÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gıyasettin Arslan , Dünya Kur'an Okuma birincisi Hafızı Kurra İsmail Kaya, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Müslümanlar olarak her şeyden önce Kuran-ı Kerimi bilinmesi gerektiğini ifade eden FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, “Peygamber efendimizin sünnetini bilmemiz, yaşamamız lazım. Kur'an sadece mezarlıklarda okunan özel günlerde okunan bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda hayatımızın nasıl şekillenmesi gerektiğini ömür boyunca her insanın hayatında uygulaması gereken bir kitaptır” dedi.

Peygamberimizin hayatının öncelikle kronolojik olarak öğrenilmesi gerektiğine değinen İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya ise, “Bu nedenle İmam Hatip Liselerinde Siyeri Nebileri var. İl Müftüsü olarak sizlere çok sayıda eser okumanızı tavsiye ediyorum. Gençlik Peygamberimiz ilk davetine gönül vermiş kişilerdir. Gençlik çok önemli, gönlü genç olup kafası ve imanı da genç olanlar var. Onları istisna ediyorum onlar her zaman gençtir. Bu tip gençler genellikle eğitimcilerdir. Eğitimcinin yüreğinde hiç yaşlanmayan gençlik ve çocukluk vardır” diye konuştu.