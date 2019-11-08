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Elazığ'da Mevlit Kandili'nde camiler doldu

Elazığ’da Mevlit Kandili’nde binlerce vatandaş camilere akın etti.

Elazığ'da Mevlit Kandili'nde binlerce vatandaş camilere akın etti.



Elazığ'da Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlar kentte başta İzzet Paşa Camii olmak üzere camileri doldurdu. Camilerin dolduğu gecede vatandaşlar ellerini semaya açıp dua etti. İzzet Paşa Camii'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya gecenin önemini hakkında hutbe vererek dua etti.


Yatsı namazının ardından cemaate süt ikram edildi.

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