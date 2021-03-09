İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da "Meyveciliği Geliştirme" projesi, 13 bin fidan dağıtıldı

Elazığ’ın Keban ilçesinde "Meyveciliği Geliştirme" projesi kapsamında yüzde 50 hibe destekli 13 bin fidan dağıtımı yapıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Meyveciliği Geliştirme" projesi kapsamında yüzde 50 hibe destekli 13 bin fidan dağıtımı yapıldı.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Meyveciliği Geliştirme" projesi kapsamında fıstık, ceviz ve kayısı olmak üzere 13 bin adet fidan alımı yapıldı. Alınan fidanlar üreticilere yüzde 50 hibe desteği ile verildi. Fidan dağıtma törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Turan Karahan, İlçe Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Tarım Müdürü Ziyaddin Seçkin ile üreticiler katıldı.


Üreticilere 7 bini ceviz, 3'er bini fıstık ve kayısı olmak üzere toplam 13 bin fidan teslim edilirken, projenin desteklenerek sürdürülmeye devam edeceği aktarıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.