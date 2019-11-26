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Elazığ'da mezarlıklara 5 bin fidan

Elazığ’da belediye tarafından mezarlıklara 5 bin fidan dikimine başlandığı bildirildi.

Elazığ'da belediye tarafından mezarlıklara 5 bin fidan dikimine başlandığı bildirildi.


Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mahalle mezarlıklarında fidan dikim çalışması başlatıldı. Sürsürü Mahalle Mezarlığına 250 adet çam fidanı dikimiyle başlatılan çalışma kent merkezi genelindeki mahalle mezarlıklarında sürdürüleceği aktarıldı. Fidan dikim çalışmaları doğrultusunda toplam 5 bin çam fidanının mezarlıklarda toprakla buluşturulacağı kaydedildi.


Belediye Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Geçmişe saygının bir gereği olarak mezarlıklarımıza gereken özen ve hassasiyeti göstermek adına kısa süre önce Mezarlıklar Müdürlüğümüz tarafından mahalle mezarlıklarında bir dizi çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmaların devamı olarak mahalle mezarlıklarımızda ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı. Yürütülen çalışmayla mezarlık alanlarında 5 bin adet çam fidanı toprakla buluşturulacak” denildi.

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