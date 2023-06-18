Elazığ'da mıcır yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Elazığ'da mıcır yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, merkez İmam Efendi Bulvarı protokol yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 232 HP 505 plakalı mıcır yüklü tır devrildi. Kazada sürücü tır içerisinde sıkışarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.