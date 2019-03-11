Elazığ'da milli antrenörle, boksta yeni yıldızlar yetişiyor

Şuanda 50 sporcuya eğitim veren Döndü, bu yıl bitirilmesi planlanan salonla birlikte bu rakamı 100'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Elazığ Gençlik Spor Kulübü Boks takımı, yeni yeteneklerin de katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda günde çift antrenman yapan boksörler, çeşitli yaş kategorilerinde turnuvalara hazırlanıyor. Çalışmalarını Milli Takım Boks Antrenörü Cemil Döndü refakatinde yapan sporcular, gelecekte Türk boksuna hizmet etmek için ter döküyor.

Antrenmanlarının son derece kalabalık geçtiğini söyleyen Antrenör Cemil Döndü, “Yaklaşık 50'ye yakın sporcumuz var. Ama tabi ki salonumuz bize yetersiz geliyor. Yetmiyor, sığmıyoruz. Yine de çalışmalarımız devam ediyor. Allah nasip ederde bu yıl bitecek olan sporcu fabrikasında boks salonu bize tahsis edildi. Orada sayımızı 80 ve 100 arasına yükseltmeyi düşünüyoruz. Çünkü okullarda tarama yapacağız. Altyapımızda düşüş oldu. Niye düşüş oldu diyecek olursanız çalışma yerimizden dolayı. Bunun akabinde yine Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz"dedi.

"Sporcu sayısı 100 olacak"

12-17 Şubat'ta İstanbul'da yapılan büyük ve yıldız bayanlar Türkiye boks şampiyonasındaki başarılarla ilgili bilgi veren Döndü," 60 kilogram boksörümüz Aylin Özçelik Türkiye 3'üncüsü oldu. Bir diğer sporcumuz Ferhat Canpolat Kastamonu'da milli takım kampında. Tekrar Aylin Özçelik Trabzon'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde milli takım kampında. Bizde şuan yıldız erkekler ve genç erkekler Türkiye Şampiyonaları'na hazırlanıyoruz. Tekrar Nisan'ın sonunda genç Bayanlar Türkiye şampiyonamız yapılacak. Günde çift antrenman yapıyoruz. Sabahları kondisyon yüklemesi, çabukluk çalışması, ağırlık çalışmalarını yapıyoruz. Akşamları da teknik taktik, model çalışmalarımız oluyor. Bu sporcularımız, bu şampiyonalarda inşallah ilimizi güzel temsil eder. Elazığımız'a özlenen, geçmişte yapmış olduğumuz başarıları getirirler. Onlar başarı getirdikçe tabi ki bizim Elazığ'da boksa ilgi fazlalaşıyor. Allah nasip ederse yaz ayı içerisinde yeni salonumuzla birlikte yüz tane sporcuyla çalışmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.