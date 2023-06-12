Elazığ'da milli maç heyecanı

A Milli Kadın Futbol Takımı Litvanya ile oynayacağı UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi ilk maçı Elazığ'da oynanacak.

20 Eylül 2023 tarihinde başlayacak UEFA Kadınlar Uluslar Liginde mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak statlar belirlendi. 5 gruptan oluşan C Liginde Lüksemburg, Litvanya ve Gürcistan ile birlikte 2. Grupta yer alan Türkiye rakiplerini Elazığ, Çorum ve Mersin'de konuk edecek. Bu çerçevede Ay-yıldızlılar ilk maçını 26 Eylül Salı günü Elazığ Yeni Atatürk Stadyumunda oynayacak.