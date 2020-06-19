Elazığ'da mini terminal ihalesi gerçekleştirildi

Elazığ'da mini terminal projesinin yapım ihalesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Elazığ'ın komşu il ve ilçeler arası ulaşımının sağlandığı Mini Terminal binası yeniden inşa ediliyor. Merkez Akpınar Mahallesi'nde toplam 7 bin 500 metre kare alan üzerinde inşa edilecek mini terminal binasının bin 329 metre kare alana sahip olacağı aktarıldı.İhalesi gerçekleşen terminalle ilgili şantiye çalışmasının yer teslimi sonrası başlayacağı kaydedildi.

Yeni terminal binası bünyesinde, güvenlik-danışma, emanet odası, bekleme salonu, kafeterya, yönetim ofisi, 6 adet bilet satış ofisi, bay-bayan wc, personel odası, şoför dinlenme odası, 10 adet yarı açık peron ve 55 adet üstü açık peronun yer alacağı aktarıldı.