Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 M 0218 plakalı minibüs ile 23 DS 841 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, biri bebek 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.