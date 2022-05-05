İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 NT-JH yabancı plakalı otomobil ile 23 M 0135 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.