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Elazığ'da minibüs ile otomobili çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Doğukent Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.B. idaresindeki 06 BZP 310 plakalı minibüs ile G.D. yönetimindeki 23 AAZ 916 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmada otomobil ağaca çarparak durabilirken minibüs ise refüje çıktı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis olay yerinde inceleme yaptı.

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