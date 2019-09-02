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Elazığ'da minibüs şarampole yuvarlandı : 2 yaralı

Elazığ’da kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi Seyisler Sokak Odunambarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LH 095 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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