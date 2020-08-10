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Elazığ'da minibüs ve otobüsler denetlendi

Elazığ’da Korona virüs (Covid-19) kapsamında otobüs ve minibüsler denetlendi.

Elazığ'da Korona virüs (Covid-19) kapsamında otobüs ve minibüsler denetlendi.


Elazığ'da Covid-19 kapsamında şehir içi minibüs ve otobüslerde fazla yolcu, maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimler, şehir içi minibüslerin ve otobüslerin yoğun olarak kullanıldığı güzergahlarda yapıldı. Denetimlerde minibüs ve otobüs sürücülerine yolculuk sırasında maskesiz ve fazla yolcu almamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kapasitesinin üzerinde fazla yolcu taşıyan minibüs ve otobüs sürücülerine ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.


Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Covid-19 tedbirleri kapsamında otobüs ve minibüs denetimlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.

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