İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı

Elazığ’da minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı.


Kaza, Merkez İzzetpaşa Mahallesi Hozat Garajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 M 0273 plakalı minibüs yoldan geçen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs hafif yaralandı. Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Ekipler, kazayla ilgili inceleme yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.